Лесюк Осип Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лесюк
- Имя
- Осип
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88554. ЛѢСЮКЪ, ОСИПЪ КАЗИМІРОВЪ. Сс.-посел. с. Коновалова, Усть-Удинск. в., Балаганск. у., 28 л., рд. въ д. Теляки, гм. Косинской, Соколовск. у.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 1642 У. и 438 У. о сс., каторж. раб. в л. съ содерж. въ отрядѣ нспыт. 2 г. Исп. 4 Марта 908. | 900 97924 1647 и 1609 У. | 94 20122 169 М. | 97 23842 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 11395.
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