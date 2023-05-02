Жаров Дмитрий Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаров
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3132. ЖАРОВ ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ, 34 л., Костромск. у., Гридинск. в., д. Чинец. Верхсуд РСФСР. Ст. ст. 109, 111, 2 ч. 114, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26/ѴІІ—24.
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