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Уваров Василий Менеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уваров
Имя
Василий
Отчество
Менеевич
Дата исполнения приговора
19 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
12271. УВАРОВ ВАСИЛИЙ МЕНЕЕВИЧ, 30 л., Козловск. у., Рождественск. в., с. Сабурово-Покровской. Томск. Губсуд. Ст. ст. 106, 107, 109, 142, лиш. св. 4 Г. П. в. 3. С. 19/ѴІІІ—24.

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