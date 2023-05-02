Уваров Василий Менеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уваров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Менеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12271. УВАРОВ ВАСИЛИЙ МЕНЕЕВИЧ, 30 л., Козловск. у., Рождественск. в., с. Сабурово-Покровской. Томск. Губсуд. Ст. ст. 106, 107, 109, 142, лиш. св. 4 Г. П. в. 3. С. 19/ѴІІІ—24.
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