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Мучных Максим Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мучных
Имя
Максим
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
27034. МУЧНЫХ, МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 27 л. Гр. Каменск. у., Теньковск. в., пос. Качинова; — С. 34 зап. стр. п. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 22 дек. 920.

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