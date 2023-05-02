Мучных Максим Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мучных
- Имя
- Максим
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27034. МУЧНЫХ, МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 27 л. Гр. Каменск. у., Теньковск. в., пос. Качинова; — С. 34 зап. стр. п. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 22 дек. 920.
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