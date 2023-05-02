Заморин Александр Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заморин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3377. ЗАМОРИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 39 л., Оханск. у., Нышвинск. в., д. Шадрята. Пермск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 7 м. 15 д. П. в. з. с. 17/ІІІ—24.
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