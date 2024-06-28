Горлач Яков Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горлач
- Имя
- Яков
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46203. ГОРЛАЧЪ, ЯКОВЪ НАУМОВЪ. К. Конотоп. у., Голенск. в., с. Гайворона, 25 л.; — Кіевск. С. П., 17, 19, 53, 128, 1 и 2 ч. 129 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. 17 Іюня 905.
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