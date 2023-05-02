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Ади-Оглы Сулейман

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ади-Оглы
Имя
Сулейман
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44828. АДИ-ОГЛЫ, СУЛЕЙМАНЪ. Мщ. г. Шемахи, 20 л.; — Тифлисск. С. П. (во 2 р.), 115, 134, 135, 140, 149, 2 ч. 1455 и 1456 У., тюр. 8 м. Исп. 31 Мая 905.

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