Михеев Григорий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михеев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85073. МИХѢЕВЪ, ГРИГОРІЙ ДМИТРіевъ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Муромск. у., Новосельск. в., д. Федурина; — Владимир. О. С., 22 Апр. 911, 152, 152¹, 1 ч. 1647, 2 ч. 1649, 2 ч. 1655 и 1 п. 1659 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 6 м. и 2 дн. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 910 105060 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. | 904 6285 170 М. | въ 907 г. № 51262.
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