Антонова Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Матрена Яковлевна

Антонова Матрена Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Матрена
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
284. АНТОНОВА, МАТРЕНА ЯКОВЛЕВНА, 39 л. Гр. Новоторжск. у., Раминск. в., д. Петрово; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.