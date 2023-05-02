Марченко Павел Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33511. МАРЧЕНКО, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гомельск. у., Поповск. в., с. Круговца, 28 л.; — Могилев. О. С. (въ 3 р.), 9, 114, 152, 1641 и 1654 У., каторж. раб. 4 г., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 28 Марта 905. | 902 46609 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 98803. | 99 12379 170 М.
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