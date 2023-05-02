Сидоров Федор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Федор
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87537. СИДОРОВЪ, ФЕДОРЪ, (безъ фам.), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Гжатска, рд. въ г. Холмѣ, Псков. г.; — Смолен. О. С., 22 Февр. 911, 169 М., 152, 1 ч. 1654¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 5 Мая 911. | 903 66282 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 35755. | 900 22191 169 М.
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