Кудинов Василий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудинов
- Имя
- Василий
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16277. КУДИНОВ, ВАСИЛИЙ, 27 л. Гр. Спасск. у., Березовск. в., с. Тимошкина; — С. 29 зап. стр. п-ка М. В. О. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 18 авг. 920.
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