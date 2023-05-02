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Додонов Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Додонов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3986. ДОДОНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 42 л., Алатырск. у. и в., д. Уваровки. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 мая 923.

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