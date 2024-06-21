Бочкарев Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочкарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130294. БОЧКАРЕВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Сарапульск. у., Кіясовск. в., с. Данилова, 46 л.; — Казанск. С. П. 5 Сент. 909, 134, 135, 149, 152, 346 и 1480 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Окт. 909.
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