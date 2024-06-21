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Бочкарев Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочкарев
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130294. БОЧКАРЕВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Сарапульск. у., Кіясовск. в., с. Данилова, 46 л.; — Казанск. С. П. 5 Сент. 909, 134, 135, 149, 152, 346 и 1480 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Окт. 909.

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