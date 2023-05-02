Серебренников Павел Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебренников
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10579. СЕРЕБРЕННИКОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ, 27 л., Иркутск, г., б. Верхоленск. у., Манзурск. в., с. Самодуровой. Н. С. 9 уч. Эхирит-Булагатск. аймака. Ст. 140б, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ІІІ — 24.
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