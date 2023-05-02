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Ветошников Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ветошников
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
12 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
47863. ВЕТОШНИКОВЪ, ИВАНЪ ВАсильевъ, 32 л. Сн. чин., рд. въ г. УФѢ;—Ярослав. О. С., 9 Февр. 911, 152 и 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Рыбин. у. отъ 27 Нояб. 910 г. (977 У., тюр. 2 м. ), арест. отд. 2 г. Исп. 12 Марта 911.

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