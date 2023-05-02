Габуния Александр Теймурязов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габуния
- Имя
- Александр
- Отчество
- Теймурязов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45924. ГАБУНІЯ, АЛЕКСАНДРЪ ТЕЙМУрязовъ. Дворян., жит. с. Бандзы, Сенакск. у., 29 л.; — Кутаисск. О. С., 115, 134, 135, 149, 152 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 1 г., а по Выс. повел., тюр. 2 м., безъ лиш. пр. Исп. 24 Мая 905.
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