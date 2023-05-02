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Носков Гавриил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носков
Имя
Гавриил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
27258. НОСКОВ, ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Котельническ. у., Тороповск. в. и д.; — Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Растрата, лиш. св. 1 г. Осужд. 30 апр. 920.

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