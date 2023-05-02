Скородумов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скородумов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9158 СКОРОДУМОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л., Череповецк. у., Починковск. в., с. Богоявленского. Череповецк. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 12 окт. 923.
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