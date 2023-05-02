Щеглов Сергей Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеглов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 06 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12310. ЩЕГЛОВ, СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 20 л. Гр. г. Тулы; — Н. С. 2 отд. Пресненск. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 1 д. пр. р. Исп. 6 янв. 920.
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