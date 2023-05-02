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Васильев Борис Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Борис
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
1008. Васильев Борис Владимирович, 25 л., г. Ленинграда. Н. С. 4 отд. г. Ленинграда. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30/ѴІІІ—26.

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