Носков Илларион Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носков
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97221. НОСКОВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ПЕТровъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пронск. у., Тырновск. в., д. Пугалъ; — Рязан. О. С., 23 Мая 911, 152, 1 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 24887, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 1 Іюня 911. | 908 111078 169 М. | 900 38974 169 М. | 907 г. Москов. Ст. М. С. Калужск. уч., тюр. 3 м. | 900 101364 1651 У. | 900 28110 169 М.
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