Плюснин Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плюснин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18209. ПЛЮСНИН, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 33 л. Гр. Никольск. у., Соловецк. в., д. Выселок-Онучинских; — Р. Т. г. Ярославля. Продажа револьв., лиш. св. 2 г. условно, с отправ. на фр. Исп. 13 авг. 920.
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