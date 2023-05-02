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Плюснин Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плюснин
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
18209. ПЛЮСНИН, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 33 л. Гр. Никольск. у., Соловецк. в., д. Выселок-Онучинских; — Р. Т. г. Ярославля. Продажа револьв., лиш. св. 2 г. условно, с отправ. на фр. Исп. 13 авг. 920.

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