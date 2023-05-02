Хвастунов Николай Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвастунов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140776. ХВАСТУНОВЪ, НИКОЛАЙ ФРОЛОВЪ (онъ же Апраксеинъ). Сс.-п. д. Кочневой, Яланск. в., Енисейск. у., 55 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. 6 уч. Минусин. у. 12 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Сент. 909. | 907 8819 172 М.
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