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Чижмаков Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижмаков
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
07 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
30268. ЧИЖМАКОВ, ИВАН НИКИТИЧ, 19 л. Гр. г. Новохоперска; — Н. С. 1 р. Новохоперск. у., Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 19 д. пр. з. Исп. 7 июня 920.

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