Ермаков Серафим Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермаков
- Имя
- Серафим
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4460. ЕРМАКОВ СЕРАФИМ ЛУКЬЯНОВИЧ, 18 л., Бугульминск. к. и в., с. Ст. Письмянки. Н. С. 2 уч. Бугульминск. к. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 10 июля 923.
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