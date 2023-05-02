Курочкина Анастасия Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курочкина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25762. КУРОЧКИНА, АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 41 г. Гр. Вышкенск. у., Кузяевск. в., с. Маслова; — Н. С. 2 отд. Петерг.-Нарвск. р. г. Петрограда. Продажа спирта, лиш. св. 6 м. Исп. 11 авг. 920.
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