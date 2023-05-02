Шабалов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалов Николай Кузьмич

Шабалов Николай Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабалов
Имя
Николай
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8105. ШАБАЛОВ, НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 22 г. Гр. Михайловск. у., Новонанск. в., д. Лисицы; - Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 22 сент. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.