Жиляк Лаврентий Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жиляк
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46753. ЖИЛЯКЪ, ЛАВРЕНТІЙ ТАРАСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Черкассъ, у., в. и м. Ротмистровки, 53 л.; — Кіев. О. С. (въ 8 р.), 169 и 170 М., тюр. 9 м. Исп. 23 Мая 905. | 902 86934 1647 У. | 91 91923 172 М.
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