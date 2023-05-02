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Максимов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8579. МАКСИМОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Новгородск. у., Бронницк в., д. Новое-Село. Новгородск. Губсуд. Ст. 106 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 сент. 923.

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