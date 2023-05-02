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Хренов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хренов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7874. ХРЕНОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л., Гр. Ардатовск. у. и в., с. Четвертакова,; Н. С. Ардатовск. у., Убийство, лиш. св. 4 г. условно.

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