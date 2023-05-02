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Елкин Николай Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елкин
Имя
Николай
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2940. ЕЛКИН НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 23 л., Вятск. у., Селезневск. в., д. Дывни. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. ст. 2 ч. 154, 2 ч. 208, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 23/ІІ—24. 

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