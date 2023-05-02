Козелко Александр Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козелко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4427. КОЗЕЛКО АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ, 23 л., Полтавск. г., Прилукск, у., с. Городище. В. Т. 2 кав. корп. Ст. 1 ч. 206, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12/ІІ—24.
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