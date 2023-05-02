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Пупков Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пупков
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8042 ПУПКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л., Екатеринбургск. у., Белоярск. в, д. Баженово. Н. С. 7 уч. Камышловск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. 1 г. Исп. 17 сент. 923.

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