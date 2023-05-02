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Андреевский Дмитрий Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреевский
Имя
Дмитрий
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44863. АНДРЕЕВСКІЙ, ДМИТРІЙ КОЗЬминъ. Мщ. г. Василькова, 18 л., рд. въ в. и с. Ставахъ, Кіевск. у.; — М. С. 8 уч. г. Кіева (во 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. Кіевск. О. С. отъ 28 Февр. 905 г., тюр. 8 м. Исп. 8 Апр. 905. | 903 45675 172 М.

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