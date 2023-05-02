Андреевский Дмитрий Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреевский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44863. АНДРЕЕВСКІЙ, ДМИТРІЙ КОЗЬминъ. Мщ. г. Василькова, 18 л., рд. въ в. и с. Ставахъ, Кіевск. у.; — М. С. 8 уч. г. Кіева (во 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. Кіевск. О. С. отъ 28 Февр. 905 г., тюр. 8 м. Исп. 8 Апр. 905. | 903 45675 172 М.
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