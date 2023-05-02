Журко Даниил Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31602. ЖУРКО, ДАНІИЛЪ ЛУКЬЯНОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Карташевск. в., д. Мохового Привала, 35 л., рд. Слоним. у., Вытинск. в., въ д. Пюиной; — Омск. С. П. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 8 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 31 Янв. 905. | 903 21960 172 М. | 93 84566 169 М. | 97 86181 1651 У.
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