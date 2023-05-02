Бобков Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130096. БОБКОВЪ, МИХАИЛЪ ФЕдоровъ. К. Судогод. у., Даниловск. в., д. Сомина, 27 л., рд. Меленков. у., Заколпск. в., на Гусевской Н.-Мальцова фабр.; — З. Н. 5 уч. Меленков. у., 173 М., тюр. 1½ м. Исп. 26 Іюля 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.