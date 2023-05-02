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Бобков Михаил Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобков
Имя
Михаил
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
26 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130096. БОБКОВЪ, МИХАИЛЪ ФЕдоровъ. К. Судогод. у., Даниловск. в., д. Сомина, 27 л., рд. Меленков. у., Заколпск. в., на Гусевской Н.-Мальцова фабр.; — З. Н. 5 уч. Меленков. у., 173 М., тюр. 1½ м. Исп. 26 Іюля 909.

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