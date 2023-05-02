Хамитов Манилулла Нуруллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамитов
- Имя
- Манилулла
- Отчество
- Нуруллин
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140714. ХАМИТОВЪ, МАНИЛУЛЛА НУРУЛЛИНЪ. К. Чистопольск. у., в. и с. Муслюмкина, 27 л.; — Казанск. О. С. 5 Сент. 909, 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 1 м. Исп. 20 Окт. 909. | 906 7958 169 М. | 904 83239 170 М.
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