Красюков Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красюков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7007. КРАСЮКОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Сызранск. у., с. Отважного, В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. 105, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 июня 923.
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