Фатеев Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фатеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140416. ФАТѢЕВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Венев. у., в. и с. Урусова, 49 л.; — З. Н. 4 уч. Венев. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909. | 902 г. З. Н. 4 уч. Венев. у., за кражу.
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