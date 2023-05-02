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Фатеев Егор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фатеев
Имя
Егор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140416. ФАТѢЕВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Венев. у., в. и с. Урусова, 49 л.; — З. Н. 4 уч. Венев. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909. | 902 г. З. Н. 4 уч. Венев. у., за кражу.

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