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Гончарова Пелагея Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончарова
Имя
Пелагея
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1650. Гончарова Пелагея Васильевна, 65 л., Тюменск. окр., г. Ялуторовска. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16/ІХ—26.

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