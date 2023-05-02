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Корпушев Ефим Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корпушев
Имя
Ефим
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
06 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6654. КОРПУШЕВ ЕФИМ ФЕДОРОВИЧ, 16 л., Устюженск. у., д. Шолоч, Н. С. 19 отд. б. г. Петрограда, Ст. 180 и 220, лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 6 февр. 923.

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