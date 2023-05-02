Андрухов Савва Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрухов
- Имя
- Савва
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129519. андруховъ, савва Ивановъ (онъ же Иринюкъ). К. Ново-Ушицк. у., Калюск. в., д. Малой-Шурки, 17 л.; — Кам.-Подольск. О. С. 2 Окт. 909, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
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