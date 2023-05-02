Пахомов Николай Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахомов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27514. ПАХОМОВ, НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 38 л. Гр. г. Курска; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Халатн. отн. к. казен. имущ., пр. р. 1 г. Исп. 25 сент. 920.
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