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Пахомов Николай Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пахомов
Имя
Николай
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
27514. ПАХОМОВ, НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 38 л. Гр. г. Курска; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Халатн. отн. к. казен. имущ., пр. р. 1 г. Исп. 25 сент. 920.

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