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Семерин Даниил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семерин
Имя
Даниил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10496. СЕМЕРИН ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Брянск. г., б. Трубчевск. у., Усохск. в., д. Комягино. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/ІІІ — 24.

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