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Цыганов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13112. ЦЫГАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 26 л., Тверск. г., с. Ново-Дмитриевского. В. Т. 1 кон. корп. Червон. Казач. Ст. ст. 108, 109, 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 17/ІХ—24.

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