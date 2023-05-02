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Архангельский Владимир Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архангельский
Имя
Владимир
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
44964. АРХАНГЕЛЬСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ Алексѣевъ. Сн. надв. сов., 24 л., рд. въ г. Тамбовѣ; — СПБ. О. С., 993 У., тюр. 4 м., а по Выс. маниф. 904 г., отъ нак. освобожденъ. Исп. 30 Апр. 905.

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