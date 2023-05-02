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Залещенков Филипп Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Залещенков
Имя
Филипп
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4830. ЗАЛЕЩЕНКОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л., Тулунск. у., Шебардинск. в., уч. Вератовского. Н. С. 3 уч. Тулунск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 9 ноября 923.

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