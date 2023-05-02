Улинский Вильгельм-Карл-Иогаин Янисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улинский
- Имя
- Вильгельм-Карл-Иогаин
- Отчество
- Янисов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 476
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154833. УЛИНСКіЙ, ВИЛЬЕЛЪМЪ-Карлъ-Іогаинъ Янисовъ. Жит. г. Риги, 25 л.; — М. С. 1 уч. г. Риги 8 Окт. 909, 16, 2 п. 174, 1, 3 и 7 п. 175 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 128071, тюр. 6 м. Исп. 10 Нояб. 909, | 908 27389 169 М. | 909 91784 1692 У.
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