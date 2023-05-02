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Синявский Андрей Мартьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синявский
Имя
Андрей
Отчество
Мартьянович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9127. СИНЯВСКИЙ АНДРЕЙ МАРТЬЯНОВИЧ, 38 л., Подольск. г. Краснопольск. в., с. Большая Севастьяновка. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 6 л. Исп. 10 нояб. 923.

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